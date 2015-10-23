Абромавичус: 2016 год будет годом большой приватизации

В Украине 2016 год будет годом большой приватизации, которая начнется с продажи одного из крупнейших предприятий по производству химической продукции – Одесского припортового завода.

Об этом заявил министр экономического развития Айварас Абромавичус на украинско-немецком деловом форуме.

«2016 год будет годом большой приватизации. Первый шаг будет сделан с продажи Одесского припортового завода. У нас уже есть советники из Европы. Мы будем проводить профессиональную приватизацию, а не ту, которую проводили наши предшественники», - сказал он.

Абромавичус сообщил, что Одесским припортовым заводом заинтересовались уже 12 международных инвесторов.

«У нас есть 12 международных инвесторов, которые заинтересованы в заводе. Я думаю, что его продажа будет лакмусовым тестом того, как у нас проводится приватизация. Мы хотим продать этот завод международным инвесторам, не российским и не нашим», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины, ключевой орган власти, отвечающий за процесс приватизации, ожидает выручить от приватизации в 2016 году порядка 30 млрд грн при условии принятия парламентом необходимой законодательной базы.

Глава фонда Игорь Билоус отметил, что в конкурсе по продаже 99% акций Одесского припортового завода примут участие не менее 10 потенциальных покупателей, а советником по приватизации госактива станет международный банк UBS.