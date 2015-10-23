Цена акций Facebook впервые в истории превысила $100

Стоимость акций Facebook на торгах в Нью-Йорке впервые превысила отметку $100, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В июле 2015 года котировки бумаг социальной сети уже приближались к $100, однако преодолеть заветную отметку тогда не смогли.

Как отмечает агентство, с сентября 2012 года, когда компания вышла на IPO, акции Facebook выросли на 451%. Это четвертый результат в рейтинге Standard & Poor’s 500.

Facebook ранее установила рекорд по темпам достижения капитализации в $250 млрд. Совместная капитализация Facebook, Apple, Microsoft, Amazon и Google составляет почти 10% от стоимости компаний, входящих в Standard & Poor’s 500, и свыше трети стоимости компаний из Nasdaq 100.

Сейчас Facebook является седьмой по величине компанией в мире, подчеркивает Bloomberg.

Facebook впервые разместил свои акции на нью-йоркской бирже Nasdaq в мае 2012 года. В тот день компанию оценили в $104 млрд. Одна акция Facebook стоила $38.