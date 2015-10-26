Фонд госимущества назвал облэнерго, которые хочет продать в 2016 году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу госпакеты акций ряда облэнерго, в частности «Харьковоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», в 2016 году после проведения приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

«Облэнерго планируется (выставить на продажу – УНИАН) на следующий год, после ОПЗ», - отметили в ФГИУ.

В фонде сообщили, что это связано с ожиданием от Верховной Рады принятия законопроекта о новой методике оценки стоимости предприятий.

«Связано, во-первых, с ожиданием принятия новой методики оценки. Во-вторых, с тем, что хотят начать (приватизацию – УНИАН) с ОПЗ, а потом - облэнерго», - добавила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре ФГИУ рассчитывал продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго»; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго».

Глава фонда Игорь Билоус в сентябре сообщил, что продажа Одесского припортового завода, запланированная на ноябрь-декабрь текущего года, не состоится по объективным причинам и потому будет перенесена на январь-февраль 2016 года.