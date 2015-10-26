Поступления от приватизации за девять месяцев составили всего 0,7% годового плана

Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) «Ведомости приватизации».

В январе-сентябре ФГИУ через фондовые биржи выставил 67 пакетов акций 44 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 959,3 млн грн.

При этом за указанный период на биржах фонд продал 5 пакетов акций за 100,5 млн грн: 3 пакета Ильичевского судоремонтного завода, по 1 пакету акций Войтовецкого предприятия по племенному делу в животноводстве и компании «Фермент».

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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-августа составили 122,2 млн грн.

В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планировалось получить 17 млрд грн.

При этом глава фонда Игорь Билоус сообщил, что ФГИУ в 2015 году не выполнит план по наполнению бюджета от приватизации государственных предприятий.

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По словам главы фонда, от приватизации в 2015 году планируется получить 1 млрд грн.