Поступления от приватизации за девять месяцев составили всего 0,7% годового плана
Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-сентября составили 126,8 млн грн, что составляет 0,7% от установленного на текущий год плана.
Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) «Ведомости приватизации».
В январе-сентябре ФГИУ через фондовые биржи выставил 67 пакетов акций 44 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 959,3 млн грн.
При этом за указанный период на биржах фонд продал 5 пакетов акций за 100,5 млн грн: 3 пакета Ильичевского судоремонтного завода, по 1 пакету акций Войтовецкого предприятия по племенному делу в животноводстве и компании «Фермент».
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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-августа составили 122,2 млн грн.
В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планировалось получить 17 млрд грн.
При этом глава фонда Игорь Билоус сообщил, что ФГИУ в 2015 году не выполнит план по наполнению бюджета от приватизации государственных предприятий.
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По словам главы фонда, от приватизации в 2015 году планируется получить 1 млрд грн.