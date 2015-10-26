Нацкомиссия подсчитала все аннулированные лицензии на фондовом рынке с начала года

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Также регулятор по состоянию на 22 октября аннулировал 48 лицензий на проведение депозитарной деятельности, 21 лицензию на проведение деятельности по управлению активами институциональных инвесторов, 80 лицензий на проведение дилерской деятельности, 69 лицензий на андеррайтинг, 13 лицензий на деятельность по управлению ценными бумагами.

Причинами аннулирования лицензий комиссия назвала санкции к некоторым компаниям, непроведение определенного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, отзыв банковской лицензии Национальным банком Украины у банков – участников фондового рынка, а также заявления на аннулирование лицензий самих участников рынка ценных бумаг.

«Комиссия и дальше будет активно работать над очищением рынка. Нашими приоритетами были и остаются защита интересов инвесторов, предотвращение правонарушений и усовершенствование законодательной и нормативной базы», - цитирует пресс-служба главу комиссии Тимура Хромаева.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам на заседании 8 октября 2015 года аннулировала 42 лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке, в частности 4 - на осуществление дилерской деятельности, 3 - на брокерскую деятельность, 34 - на андеррайтинг и 1 - на управление ценными бумагами.

В комиссии сообщили, что лицензии аннулированы в связи с тем, что компании в течение 2014 года и трех кварталов 2015 года не осуществляли определенного вида профдеятельности на фондовом рынке.