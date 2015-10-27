ФГИУ будет привлекать международных экспертов для повышения доверия к ведомству

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) будет привлекать экспертов из таких международных финансовых организаций как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Международный валютный фонд (МВФ), Агентство США по международному развитию (USAID) для повышения доверия к ведомству при проведении приватизации.

Об этом сообщил глава фонда Игорь Билоус на своей странице в Facebook.

"После многих лет непрозрачной приватизации доверие международного и украинского сообщества к фонду очень низкое. Для возобновления этого доверия, а не для делегирования ответственности, мы пытаемся привлечь экспертов с EБРР, IFC, МВФ, USAID к приватизационному процессу. Мы хотим возобновить доверие к действиям фонда, а также предупредить возможность давления на нас со стороны тех, кому не выгодна приватизация", - написал он.

Билоус отметил, что международные организации заинтересованы в восстановлении украинской экономики, поэтому в их интересах возвращение в нашу страну инвестиционного климата.

"Эти организации заинтересованы в том, чтобы сюда вернулся тот инвестиционный климат, за улучшение которого мы сейчас боремся, пытаясь для этого перезапустить процесс приватизации", - добавил глава фонда.

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Как сообщал УНИАН, американская организация USAID пообещала Украине выделить порядка 5-7 миллионов долларов технической помощи на организацию приватизационных конкурсов, в первую очередь по объектам энергетики.

Билоус в сентябре сообщил о проведении консультаций с USAID и ЕБРР при проведении приватизации объектов энергетики.

Советником по приватизации Одесского припортового завода стал швейцарский инвестиционный банк UBS, который будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности завода.