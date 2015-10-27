ФГИУ будет привлекать международных экспертов для повышения доверия к ведомству
Фонд госимущества хочет привлечь экспертов с EБРР, IFC, МВФ, USAID к приватизационному процессу.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) будет привлекать экспертов из таких международных финансовых организаций как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Международный валютный фонд (МВФ), Агентство США по международному развитию (USAID) для повышения доверия к ведомству при проведении приватизации.
Об этом сообщил глава фонда Игорь Билоус на своей странице в Facebook.
"После многих лет непрозрачной приватизации доверие международного и украинского сообщества к фонду очень низкое. Для возобновления этого доверия, а не для делегирования ответственности, мы пытаемся привлечь экспертов с EБРР, IFC, МВФ, USAID к приватизационному процессу. Мы хотим возобновить доверие к действиям фонда, а также предупредить возможность давления на нас со стороны тех, кому не выгодна приватизация", - написал он.
Билоус отметил, что международные организации заинтересованы в восстановлении украинской экономики, поэтому в их интересах возвращение в нашу страну инвестиционного климата.
"Эти организации заинтересованы в том, чтобы сюда вернулся тот инвестиционный климат, за улучшение которого мы сейчас боремся, пытаясь для этого перезапустить процесс приватизации", - добавил глава фонда.
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Как сообщал УНИАН, американская организация USAID пообещала Украине выделить порядка 5-7 миллионов долларов технической помощи на организацию приватизационных конкурсов, в первую очередь по объектам энергетики.
Билоус в сентябре сообщил о проведении консультаций с USAID и ЕБРР при проведении приватизации объектов энергетики.
Советником по приватизации Одесского припортового завода стал швейцарский инвестиционный банк UBS, который будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности завода.
Це правда, що після багатьох років непрозорої приватизації довіра міжнародної та і української спільноти в цілому до Фон...Posted by Ігор Білоус on 27 жовтня 2015 р.