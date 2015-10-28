Обвал рубля и фондового рынка России продолжился

Обвал российского рубля, который 27 октября показал худшую динамику с начала осени из-за падения экспортных продаж и цены нефти, в среду, 28 октября, продолжился.

По данным Московской биржи, с начала торгов курс доллара вырос на 53 коп. — до 65,43 рубля, курс евро поднялся на 63 коп. — до 72,26 руб.

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Индекс ММВБ снизился на 0,42% и составил 1718,61 пункта.

Индекс РТС упал на 1,32%, до 828,20 пункта.