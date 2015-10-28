В Украине может появиться Кодекс приватизации - инициатива Фонда госимущества
Основная задача - эффективное регулирование деятельности ведомства.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует создать Кодекс приватизации, который позволил бы эффективно регулировать все направления деятельности ведомства. Об этом сообщил глава фонда Игорь Билоус на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте такжеПоступления от приватизации за девять месяцев составили всего 0,7% годового плана«Есть идея создать Кодекс приватизации – сборник документов, которые бы регулировали полностью все направления деятельности фонда: продажу госимущества, аренду, корпоративное управление и регулирование оценочной деятельности», – написал Билоус.
Глава фонда отмечает, что существует большое количество противоречащих друг другу документов, которые регулируют работу ФГИУ, поэтому создание Кодекса могло бы решить эту проблему.
«Если мы сейчас найдем финансирование и начнем над этим работать, то я бы хотел, чтобы такой Кодекс появился до конца следующего года», - добавил он.
Кроме того, Билоус сообщил, что при Кабинете министров работает межведомственная группа вместе с представителями Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации, Агентства США по международному развитию.
«Это совещательный орган, который обсуждает и анализирует приватизационный список, условия приватизации, начальную цену и общую картину вокруг процесса и объектов», - отметил глава ФГИУ.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества регулярно предлагал внести законодательные изменения в свою деятельность для повышения эффективности работы ведомства.
В июле фонд внес на рассмотрение Верховной Рады изменения к приватизационному закону, чтобы отменить продажу 5-10% акций стратегических объектов приватизации через фондовые биржи.
В августе ФГИУ предложил Кабинету министров усовершенствовать методику оценки стоимости объектов приватизации путем внедрения национальных оценочных стандартов, которые направлены на повышение качества оценки.
Также фонд инициировал возобновление работы ликвидированного в 2012 году наблюдательного совета, функциями которого будет разработка методологии, обучение и урегулирование конфликтов. При нем будет создан Апелляционный экспертный совет для решения конфликтов, которые могут возникать в процессе рецензирования.