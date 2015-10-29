Рубль и фондовый рынок России продолжили падение вслед за ценами на нефть

Обвал российского рубля, который 27 октября показал худшую динамику с начала осени из-за падения экспортных продаж и цены на нефть, в четверг, 29 октября, продолжился.

По данным Московской биржи, с начала торгов курс доллара вырос на 25 коп. — до 64,19 рубля, курс евро поднялся на 37 коп. — до 70,19 руб.

Фондовый рынок России также открылся падением.

Индекс ММВБ снизился на 0,07% и составил 1725,33 пункта.

Индекс РТС упал на 0,74%, до 848,38 пункта.

Читайте такжеПутину предлагают спасти экономику России с помощью печатного станкаВ фокусе внимания завтрашний совет директоров Банка России - регулятор будет выбирать между борьбой с инфляцией и стимулированием экономического роста, пишет Reuters.

И хотя регулятор, скорее всего, оставит текущий уровень ключевой ставки 11 процентов годовых, сохраняются и риски её снижения, что формально играет против рубля на фоне высокой вероятности ужесточения политики ФРС США в декабре после вчерашней риторики американского регулятора.