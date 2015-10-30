Fitch подтвердило преддефолтный рейтинг "Интерпайпа" Пинчука

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг крупнейшего в Украине производителя трубной продукции трубно-колесной компании «Интерпайп» (Interpipe Limited) на уровне «RD» (ограниченный дефолт), сообщается на корпоративном сайте агентства.

«Рейтинг еврооблигаций компании с погашением в 2017 году (на 200 млн долл. - УНИАН) подтвержден на уровне «C», а рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина продлила до сентября 2016 года ограничения на импорт стальных трубКак подчеркнули в Fitch, впервые рейтинг компании был понижен до уровня «RD» в ноябре 2013 года - после дефолта по корпоративным платежам. Процентные выплаты по долгу больше не проводятся.

В Fitch также обратили внимание, что компания продолжает переговоры с группой своих кредиторов по реструктуризации выплат основной суммы долга.

«Согласно предлагаемому графику переговоров, Interpipe Limited должна сделать официальное предложение банкам и держателям облигаций до конца 2015 года», - подчеркнули в агентстве.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.