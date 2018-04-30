Приватизация по-новому: попытка номер два

После провального 2014 года, 2015-ый, по планам властей, должен был стать годом успешной приватизации. Переформатированный после парламентских выборов Кабинет министров заново утвердил на продажу список из 164 объектов, куда вошли и оставшиеся в госсобственности лакомые кусочки - Одесский припортовый завод, «Центрэнерго», «Сумыхимпром», ряд предприятий тепловой генерации и облэнерго.

Полноценного руководителя, наконец-то, приобрел и Фонд госимущества – ведомство, которое, собственно, и отвечает за приватизацию в стране. В мае Верховная Рада назначила главой ФГИ Игоря Билоуса.

С того момента он регулярно сообщал о сроках проведения приватизации. Большинство объектов ФГИ должен был выставить на продажу во второй половине года – в сентябре-декабре. К примеру, в сентябре ФГИ рассчитывал продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго», в ноябре – 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 94,9% акций «Сумыхимпрома».

Но уже понятно, что этим планах не суждено сбыться. Из запланированных 17 млрд грн в бюджет за 9 месяцев поступило чуть больше 127 млн грн. И прорыва уже не будет. Если до конца года продадут «Президент-отель», то еще 330 млн грн поступят в казну.

Продажа ОПЗ: и хочется, и колется

В 2015 году правительство очень сильно хотело «выстрелить» удачной продажей Одесского припортового, надеясь получить в бюджет почти 1 млрд долларов за этот стратегический объект. Собственно, это должно было стать «нулевым километром» для большой приватизации в Украине. И только потом ФГИ собирался приватизировать облэнерго и ТЭЦ.

Сначала Кабмин планировал продать в середине лета 5% акций ОПЗ на бирже, а остальные 90% акций - осенью. Однако чем ближе становилась дата продажи на бирже, тем жестче велась дискуссия – сможет ли 5%-ая продажа в существующих украинских реалиях определить рыночную стоимость акций ОПЗ?

Как отметил УНИАН президент Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев Алексей Кий, это можно было бы делать, если бы в Украине был развит фондовый рынок, и было бы достаточное количество потенциальных покупателей.

В нашем случае, при покупке на бирже пакета акций, существует возможность занизить общую стоимость актива и затем купить его «за копейки», так как покупателей не очень много, да и работа бирж вызывает сомнение. Поэтому правительство по инициативе премьера в последний момент отменило продажу 5% акций ОПЗ на бирже «Перспектива» и поручило ФГИ разработать закон, разрешающий продажу акций ОПЗ целиком, без предварительного выставления 5% пакета на бирже.

ФГИ соответствующий законопроект разработал, но в Верховной Раде не хватило голосов для его принятия. К концу лета стало понятно – ОПЗ в 2015 году успешно не продать. А кое-как и подешевле – слишком опасно.

Пришлось смещать сроки на первый квартал 2016 года. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что ОПЗ интересуются свыше 10 потенциальных иностранных покупателей. А чтобы еще больше поднять ставки, был нанят советник по приватизации - швейцарский банк UBS.

Правда, экс-глава ФГИ Александр Бондарь сомневается, что зарубежный советник сможет подготовить ОПЗ к приватизации в столь рекордные сроки. «Инвестиционный банк будет только несколько лет готовить завод к приватизации, так как они по-другому не могут работать», - добавил экс-глава фонда.

«Центрэнерго»: схватка только начинается

Если за ОПЗ идут в большей части кулуарные битвы, то процесс подготовки к приватизации одной из энергогенерирующих компаний - «Центрэнерго» сопровождается едва ли не открытым противостоянием между двумя ведомствами: Фондом госимущества и Министерством энергетики и угольной промышленности.

К примеру, ФГИ с весны не может выполнить поручение премьера: получить в свое распоряжение 78,3% пакет акций «Центрэнерго». А все потому, что Минэнергоугля, в чьем подчинении находится компания, не хочет передавать эти акции.

«Вот когда появится покупатель, тогда и передадим», - не раз заявлял министр энергетики Владимир Демчишин, назначенный в правительство по квоте пропрезидентской партии «ББП-Солидарность».

Министр не передал акции «Центрэнерго» в распоряжение ФГИ даже тогда, когда премьер, после очередной поездки за рубеж, громко заявил - покупатель есть. Предприятием интересуется французский энергетический гигант «Газ де Франс».

«Не выгодно приватизировать компанию, которая позволяет заработать миллионы. И, может, втайне кто-то надеется, что в следующем году «Газ де Франс» (один из потенциальных покупателей «Центрэнерго» – УНИАН) махнет рукой и будет возможность приватизировать «Центрэнерго» по дешевке», - заявил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, объяснив, таким образом, происходящее.

Между тем, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что борьба за «Центрэнерго» выеденного яйца не стоит.

«Актив - неликвидный в нынешних условиях. А продавать его, это означает - распродажа по остаточной стоимости», - отметил он.

В ФГИ не скрывают: на стоимость «Центрэнерго» действительно влияет наличие контрактов на поставку угля. Нормальной ценой предприятия в Фонде считают 300-400 млн грн. Но если не будет проблем с поставками угля, то стоимость объекта может вырасти до 1 млрд грн.

На фоне борьбы за ОПЗ и «Центрэнерго», перспектива продажи блокирующих пакетов акций в нескольких облэнерго и вовсе выглядит туманной.

Как прокуроры могут срывать приватизацию

Несмотря на сплошные неудачи, в ФГИ не сидели сложа руки. К продаже подготовили находящееся на грани банкротства столичное предприятие - «НИИ электромеханических приборов». В конце сентября ФГИ продал 94,4% акций института компании «Вентиляционные системы» за 16 млн грн при первоначальной стоимости 15 млн грн. Однако через пару дней шум поднялся неимоверный. Сначала главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook обвинил руководство ФГИ в совершении преступления, отметив, что при продаже стоимость предприятия была занижена в несколько раз. «Только 7 га земли в Святошинском районе Киева стоят 122 млн гривен», - написал Матиос.

Потом прокурор заявил, что ФГИ и вовсе не должно было продавать НИИ, поскольку предприятие является производителем средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для противотанковых ракет «Стугна».

Позже прокуратура, возбудив уголовное дело по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия), подключила суд и добилась ареста на проданный пакет акций.

ФГИ срочно пришлось становиться в оборону. Билоус, к примеру, отметил, что землю, на которой находится предприятие, фонд не продавал, так как она - в муниципальной собственности города Киева.

Кроме того, в фонде отметили, что у «НИИ электромеханических приборов» около 9 млн грн долгов и загоняли его в такие долги для последующей теневой приватизации.

Напрашивается весьма логичный вопрос - почему прокуратура своевременно не отреагировала на то, что стратегическое предприятие попало в приватизационный список?

Ведь такие непрогнозируемые шараханья со стороны в сторону силовых структур могут окончательно добить инвестиционный климат в стране и поставить крест на попытках привлечь зарубежных инвесторов.

Это не говоря уже о том, что при существующем замороженном конфликте на Донбассе, слабо восстанавливающийся экономике привлечь иностранных инвесторов, а именно на них делает ставку правительство, будет априори тяжело.

Властям предстоит принимать весьма сложное решение: или наполнить бюджет путем приватизации, или привести стратегического иностранного инвестора, сделав ударение на последующее развитие объектов приватизации, внедрение иностранного менеджмента, дополнительные инвестиции и создание рабочих мест. «Цена не важна - важно запустить процесс приватизации, чтобы показать западным инвесторам реальные действия», - резюмировал Сергей Фурса.

Виталий Чуйко (УНИАН)