Суд отменил решение Нацкомиссии об аннулировании лицензии биржи УМВБ

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В постановлении суда указано, что комиссия при определении санкции приняла довольно жесткое решение, «не придерживаясь принципа пропорциональности», то есть «баланса между негативными последствиями для прав и интересов истца», - говорится в сообщении.

При этом суд подтвердил наличие правонарушений со стороны УМВБ, которая почти 6 месяцев работала на основании внутренних документов, не отвечающих требованиям законодательных и нормативных актов при работе на рынке ценных бумаг.

В комиссии обратили внимание, что невыполнение распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий деятельности на фондовом рынке является основанием для принятия решения об аннулировании лицензии согласно закону «Об лицензировании хозяйственной деятельности».

«Комиссия считает такие нарушения грубыми, имеющими систематический характер и считает примененные санкции обоснованными», - добавила пресс-служба.

В НКЦБФР сообщили, что намерены обжаловать в апелляционной инстанции это постановление суда.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам 1 октября 2015 года аннулировала лицензию Украинской межбанковской валютной биржи на проведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Украины и наложила на нее штраф в размере 17 тыс. грн.