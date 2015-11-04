Мининфраструктуры передало на приватизацию три подконтрольных предприятия

Министерство инфраструктуры Украины передало на приватизацию в Фонд государственного имущества госпредприятия "Киевпассервис", Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод и Институт последипломного образования специалистов морского и речного транспорта, которые находятся в сфере управления ведомства.

Как сообщила пресс-служба министерства, в ближайшее время Фонд госимущества проведет инвентаризацию активов указанных предприятий и их экспертную оценку для дальнейшего объявления конкурса.

Также в ведомстве отметили, что в сфере управления Мининфраструктуры находятся еще 16 государственных предприятий, подлежащих приватизации, а информация для потенциальных инвесторов и презентации госпредприятий в ближайшее время будут обнародованы на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры выступило за приватизацию государственных стивидорных компаний. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина должна создать максимально благоприятные условия для привлечения инвестиций в портовую отрасль и отойти от государственной собственности в стивидорной деятельности.

10 августа Кабмин зарегистрировал законопроект №2488а о внесении изменений в некоторое законы Украины относительно объектов морского транспорта, в частности, предполагающий исключение 13 украинских морских торговых портов из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Кроме того, предлагается исключить из этого списка национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне «Украинское Дунайское пароходство» (УДП), Государственное Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей, Черноморское главное морское агентство "Инфлот", Южный научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота.

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По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, курирующего морехозяйственный комплекс, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо для приватизации.