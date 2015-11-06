Россия в середине 2016 года выпустит первые облигации в юанях

Первый выпуск государственных ценных бумаг России, номинированных в юанях, планируется осуществить в середине 2016 года, сообщает Прайм со ссылкой на заявление первого зампреда Центробанка РФ Сергея Швецова в ходе его визита в Китай.

"Предполагается, что выпуск будет сделан в середине следующего года при нормальной конъюнктуре. Сейчас российский центральный депозитарий и центральный депозитарий Китая ведут переговоры по выстраиванию депозитарно-клирингового моста, который позволит континентальным китайским инвесторам хранить эти облигации в континентальных депозитариях, не открывая счета в зарубежных депозитариях", - сообщил Швецов в ходе совместного инвестиционного форума Московской и Шанхайской фондовых бирж.

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"Мы хотим максимально привлечь денежные средства именно от континентальных китайских инвесторов. Поэтому для этого выстраивается инфраструктура. Это займет несколько месяцев", - сказал он.