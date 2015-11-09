Один из крупнейших производителей платины хочет продать акции по одному пенсу

Об этом говорится в официальных материалах компании, передает Slon.ru.

На закрытии торгов в пятницу 6 ноября акции Lonmin стоили 16,25 пенса. Таким образом, новые акции предлагаются инвесторам со скидкой 94%. Всего производитель намерен реализовать 27 млрд акций.

Как указывает BBC News, котировки Lonmin с начала текущего года упали на 90% на фоне забастовок в Африке и падения мировых цен на сырье (так, цены на платину в прошлом году упали на 22%). Чистый долг компании к концу сентября вырос до $185 млн, тогда как год назад составлял $29 млн.

Кроме продажи ценных бумаг на £270 млн Lonmin также планирует снизить издержки за счет продажи нерентабельных активов и сокращения 6 тысяч рабочих мест. После объявления о выпуске бумаг акции Lonmin в Лондоне подскочили почти на 10% до 17,75 пенса.

Другие металлопроизводители также борются с нехваткой капитала, пишет Financial Times. Так, крупнейший конкурент Lonmin на рынке платины – Impala – в сентябре привлек за счет продажи акций $282 млн.

В конце августа сырьевой индекс Bloomberg Commodity, отслеживающий цены на 22 вида сырья, в том числе нефть и металлы, обвалился до минимума с 1999 года (85,8531 пункта). 9 ноября индекс составляет около 85,5012 пункта.