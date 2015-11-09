Акции Китая выросли на новости о возобновлении IPO

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC) возобновляет IPO после заморозки первичных размещений в начале июля, в момент обвала рынка, сообщил в пятницу её пресс-секретарь Ден Гэ на пресс-конференции в Пекине, пишет Рейтер.

Индекс крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 1,2 процента до 3.840,35 пункта, индекс Shanghai Composite - на 1,6 процента до 3.647,14 пункта.

Наибольший объем торгов на бирже в Шанхае был зафиксирован в акциях Agricultural Bank of China, продемонстрировавших рост на 3,8 процента, Bank of China - повышение на 4,2 процента , China State Con - плюс 0,1 процента до 7,11 юаня на акцию.

Самыми торгуемыми на бирже в Шэньчжэне стали акции BOE Technology, которые выросли на 0,3 процента, Tongling NFM - снизились на 1,1 процента, бумаги Suning Appliance подешевели на 1,3 процента.

Количество лотов с акциями класса А в Шанхае составило 50,2 миллиарда, на бирже в Шэньчжэне - 42,2 миллиарда.

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Японские акции выросли на фоне значительного ослабления иены по отношению к доллару после сильных данных по рынку труда США. Реальные зарплаты в Японии, по официальным данным, растут третий месяц подряд.

Японский индекс Nikkei вырос в понедельник на 2 процента до 19.642,74 пункта, обновив максимум с 20 августа.

Индекс Токийской фондовой биржи Topix прибавил 1,8 процента, закончив торги на отметке 1.590,97 пункта. Индекс JPX-Nikkei 400 вырос на 1,8 процента до 14.316,65.