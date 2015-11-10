Саудовская Аравия из-за обвала нефтяных цен выходит на международные рынки облигаций

Власти Саудовской Аравии решили выйти на международные рынки облигаций, так как падение цен на нефть наносит ущерб государственным финансам, сообщает Прайм со ссылкой на Financial Times.

Власти страны могут увеличить уровень долга до 50% от ВВП в течение пяти лет, сообщает издание. К сравнению, ранее размер долга прогнозировался на уровне 6,7% в текущем и 17,35% в 2016 году.

"Работа по доработке программы облигаций, скорее всего, начнется в январе, сообщил газете один из чиновников. При этом некоторые банки уже направили руководству страны свои предложения по возвращению королевства на международные рынки", - говорится в сообщении.

Власти Саудовской Аравии тем временем обдумывают возможность создания ведомства по управлению долгом.

"Уровни долга все еще очень низкие - переход на международные долговые рынки будет важным способом финансирования расходов, не поглощая ликвидности отечественных банков", - прокомментировала газете старший экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик (Monica Malik).

Отмечается, что решение разместить облигации подчеркивает влияние падения цен на нефть на доходы королевства. Валютные резервы страны снизились с 737 миллиардов долларов в прошлом году до трехлетнего минимума в 647 миллиардов долларов в сентябре текущего года.

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"Международный валютный фонд (МВФ), скорее всего, будет приветствовать решение ближневосточной страны по выпуску облигаций. Ранее организация призывала Саудовскую Аравию решить свой финансовый кризис за счет повышения долга, а также путем сокращения расходов и повышения доходов", - резюмирует издание.