Нацбанк определил порядок купли-продажи долговых ценных бумаг на биржах

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №762, вступающее в действие с 1 декабря.

Согласно документу, НБУ сможет покупать и продавать государственные облигации Украины и облигации международных финансовых организаций путем организации аукционов на фондовых биржах с целью регулирования денежно-кредитного рынка, а также для удовлетворения требований по операциям рефинансирования и прямого репо.

Для покупки ценных бумаг участники смогут подавать заявки с указанием количества ценных бумаг, которые они готовы безусловно приобрести или продать по указанной ими цене, при этом все представленные заявки должны быть обеспечены соответствующими активами.

Заявки участников аукционов по продаже ценных бумаг будут удовлетворяться, начиная с самой высокой цены, по покупке - с самой низкой. Расчеты по результатам аукционов будут происходить по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» в день заключения договора.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле принял решение о продаже государственных ценных бумаг из своего портфеля для оживления вторичного рынка госбумаг и предоставления банкам дополнительных инструментов для диверсификации активных операций.

В январе-сентябре объем продажи ОВГЗ из портфеля НБУ составил 1,1 млрд грн.

По состоянию на 11 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 500,546 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 374,269 млрд грн или на 75% их общего объема.