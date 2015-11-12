Рубль и фондовый рынок России возобновили падение

Обвал российского рубля, который 27 октября показал худшую динамику с начала осени из-за падения экспортных продаж и цены на нефть, в четверг, 12 ноября, возобновился после непродолжительного укрепления.

По данным Московской биржи, с начала торгов курс доллара вырос до 65,132 рубля, курс евро поднялся до 70,22 руб.

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Индекс ММВБ снизился на 0,29% и составил 1735,58 пункта.

Индекс РТС упал на 1,23%, до 835,58 пункта.