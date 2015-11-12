Мировой спрос на золото достиг двухлетнего максимума

Мировой спрос на золото в третьем квартале 2015 года вырос в годовом выражении на 8%, до 1120,9 тонны, что является самым высоким показателем за последние 2 года, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), передает ПРАЙМ.

Рост спроса на металл в Китае за указанный период составил 13%, до 239,9 тонны, в Индии - также 13%, до 268,1 тонны, а на Ближнем Востоке - 10%, до 70,5 тонны. В США был отмечен рост спроса на 62%, до 58,9 тонны, а в странах Европы - на 27%, до 73,6 тонны.

Читайте такжеУкраинское золото: Клондайк для аферистов Организация указывает, что покупки слитков и монет показали рост в отчетном периоде на 33% в годовом выражении, в то время как спрос на ювелирные изделия увеличился всего на 6%.

Всемирный золотой совет (WGC) создан в 1967 году крупнейшими мировыми производителями золота. Главная задача организации - стимулирование спроса на золото. Штаб-квартира совета располагается в Лондоне.