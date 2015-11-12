ВР не смогла отменить продажу на биржах 5-10% акций предприятий перед приватизацией

Депутаты Верховной Рады в ходе сигнального голосования не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сигнального голосования законопроект №2319а поддержали 183 депутата при 226 необходимых.

Также данный законопроект предусматривает привлечение советников по приватизации крупных объектов госсобственности.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины настаивал на скорейшем принятии Верховной Радой правительственных законопроектов об отмене обязательной продажи 5-10% акций крупных госактивов и привлечении советников по приватизации, что позволит организовать прозрачный процесс продажи Одесского припортового завода, госхолдинга «Центрэнерго», предприятия «Сумыхимпром» и других объектов.

В начале июня Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект об отмене нормы по обязательной продаже 5-10% акций объектов приватизации через украинские биржи. Кроме того, парламент не поддержал правительственный законопроект о привлечении советников к процессу приватизации для повышения его эффективности.

Глава фонда Игорь Билоус отмечал, что принятие данных изменений в закон о приватизации позволит в 2016 году привлечь в госбюджет от приватизации 30 млрд грн.