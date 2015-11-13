Капитализация российской МТС упала за десять дней на $1 миллиард

Американские депозитарные расписки МТС подешевели до минимального уровня с декабря 2014 г., когда резко обвалился курс российского рубля. Со 2 ноября котировки МТС снизились на 13,3% до $6,39 за расписку, а вся капитализация – практически на $1 млрд, пишут "Ведомости".

Падение началось 3 ноября после того, как Vimpelcom Ltd. – один из основных конкурентов МТС в России, Узбекистане и Украине – сообщил, что зарезервировал $900 млн на случай штрафных выплат по делу, связанному с коррупцией в Узбекистане. Это дело сейчас расследуют Минюст США, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), прокуратура Нидерландов и полиция по экономическим преступлениям Норвегии. 5 ноября по этому делу в Осло был задержан Джо Лундер, гендиректор Vimpelcom с 2011 г. по весну 2015 г. (спустя несколько дней был освобожден). А старейший акционер Vimpelcom, норвежский Telenor, был вынужден отправить в отставку своего председателя совета директоров после того, как его собственный владелец – Министерство промышленности и торговли Норвегии объявило, что получило новую информацию о коррупционных связях Vimpelcom в Узбекистане.

Читайте такжеСША просят 5 стран Европы арестовать активы МТC и VimpelcomНо расследование касается еще и МТС, а также шведско-финского оператора TeliaSonera. Регуляторы подозревают всех этих операторов в необоснованном перечислении средств структурам, связанным с окружением дочери президента страны Гульнары Каримовой. МТС заявляла, что сотрудничает со следствием, и призывала не спешить делать выводы «на основе опыта других компаний на узбекском рынке».

Есть риск, что следователи выдвинут МТС те же претензии, что и Vimpelcom, говорит аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Поэтому, объясняет он, инвесторы исходят из того, что и штрафы (если их предъявят) будут соразмерными.

Представители МТС отказались комментировать причины падения котировок.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских мобильных операторов «МТС Украина» (100% акций «МТС Украина» принадлежат компании Prelludium B.V., Нидерланды. Оператор входит в международную телекоммуникационную группу МТС) подписал договор о стратегическом партнерстве с британской компанией Vodafone, подразумевающий использование украинским оператором бренда Vodafone.

«МТС Украина» оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.