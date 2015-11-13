Украинские власти 23-24 ноября обсудят реформы фондового рынка на встрече с руководителем Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Этот визит станет первой поездкой в Украину руководителя международного органа регулирования рынков капитала IOSCO, объединяющего более 180 национальных регуляторов.

«23-24 ноября обсудить необходимые реформы рынка капитала Украины в Киев приедет Дэвид Райт, генеральный секретарь IOSCO … Мы очень рассчитываем на его поддержку фундаментальных изменений на нашем рынке», - написал Хромаев.

Хромаев отметил, что IOSCO уже оказало помощь НКЦБФР в разработке законопроектов, которые обеспечат институциональную и финансовую независимость регулятора, а также дадут полномочия и способность принимать эффективные меры в сфере регулирования, надзора и правоприменительной деятельности.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам рассчитывает до конца 2015 года внедрить реформы, направленные на усиление своих полномочий и развитие инфраструктуры фондового рынка.

Данные реформы необходимы для полноценного сотрудничества с Международной организацией регуляторов рынков ценных бумаг, подписания с ней Многостороннего меморандума о взаимопонимании по консультированию, сотрудничеству и обмену информацией.

Присоединение Украины к меморандуму IOSCO позволит НКЦБФР проводить полноценные расследования правонарушений на рынке ценных бумаг.

Также присоединение к этому меморандуму позволит регулятору получать информацию с ограниченным доступом от любых физических и юридических лиц, обмениваться этой информацией с иностранными регуляторами, сотрудничать с ними при расследовании правонарушений на фондовом рынке.