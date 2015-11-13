Старт большой приватизации в Украине зависит только от парламента - глава ФГИУ

Старт большой приватизации в Украине зависит от Верховной Рады, депутаты которой должны принять правительственный законопроект о внесении изменений в процесс приватизации, сообщил на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус.

"Вчера Рада провалила сигнальное голосование законопроекта 2319а, принятие которого должно дать старт большой приватизации. Сейчас этот старт зависит только от парламента", - написал он.

Билоус отметил, что от проведения прозрачной и выгодной приватизации зависит не только наполнение бюджета в 2016 году, но и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

"Надеюсь, на следующей неделе парламентарии наконец осознают, что откладывать больше нет времени, и наш законопроект наберет необходимое количество голосов", - добавил глава ФГИУ.

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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады 12 ноября в ходе сигнального голосования не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Соответствующий законопроект поддержали 183 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сегодня, 13 ноября, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус призвал депутатов Верховной Рады не блокировать законопроект о внесении изменений в процесс приватизации и отменить обязательную продажу 5-10% акций стратегических госкомпаний на фондовых биржах.

Абромавичус призвал депутатов на следующей неделе принять законопроект о внесении изменений в процесс приватизации в Украине.