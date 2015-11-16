Акции Google установили рекорд роста на Уолл-стрит

Акции Google Inc. взлетели на торгах в пятницу, 13 ноября, на 16,3%, достигнув рекордных $699,62. Капитализация компании за одну сессию увеличилась на $66,9 млрд, что является максимальным однодневным ростом, когда либо отмечавшимся на Уолл-стрит, передает Газета.RU со ссылкой на MarketWatch.

На закрытии рынка 13 ноября капитализация Google составила $478 млрд.

Читайте такжеGoogle намерен с 2017 года использовать беспилотники для доставки товаров«Рост рыночной стоимости Google за одну сессии стал рекордным для Уолл-стрит, превысив предыдущие скачки капитализации Apple Inc.», — отмечается в сообщении.

Рыночная стоимость Apple 25 апреля 2012 года взлетела за один день на $46 млрд. Не менее пяти брокерских компаний — JPMorgan, Bernstein Research, Nomura Research, Jefferies и Evercore — ожидают дальнейшего роста цены акций Google, все они улучшили прогнозную цену акций Google на следующие 12 месяцев до $800 после публикации отчета компании за третий квартал текущего года.

При цене акций в $800 капитализация Google составит порядка $547 млрд. Таким образом, Google станет второй компанией после Apple с рыночной стоимостью выше $500 млрд. Капитализация Apple в настоящее время составляет $740 млрд.