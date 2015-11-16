Манипулирование на фондовом рынке: Нацкомиссия открыла 93 дела

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по состоянию на 16 ноября 2015 года открыла 93 дела по факту манипулирования ценами акций в отношении ряда участников фондового рынка, сообщила УНИАН пресс-служба регулятора.

«По состоянию на 16 ноября 2015 года открыто 93 дела по манипулированию», - отметила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 сентября 2015 года НКЦБФР возбудила 51 дело относительно нарушений на рынке ценных бумаг за умышленные действия, которые имеют признаки манипулирования ценами на фондовом рынке.

Глава комиссии Тимур Хромаев отметил, что борьба с подобными действиями на фондовом рынке является приоритетом деятельности НКЦБФР.