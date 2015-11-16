Кабмин сменил замглавы Фонда госимущества
На должности заместителя главы ФГИУ Татьяну Буртняк сменит Андрей Гайдуцкий.
Кабинет министров Украины назначил нового заместителя главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрея Гайдуцкого, уволив при этом Татьяну Буртняк, которая возглавляла управление продажи объектов малой приватизации и единых имущественных комплексов. Данные решения указаны в соответствующих распоряжениях правительства от 11 ноября 2015 года.
В распоряжении причиной увольнения Буртняк указан переход на другую работу.
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Справка УНИАН. Татьяна Буртняк работала в ФГИУ с 1995 года. При этом с 28 апреля 2015 года занимала должность заместителя главы фонда.
Андрей Гайдуцкий является доктором экономических наук. Ранее он был помощником заместителя главы Национального банка Украины и работал на экономическом факультете в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.