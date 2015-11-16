Кабмин внес "Укрэкоресурсы" в перечень объектов для приватизации

Соответствующее постановление правительства №939 от 11 ноября 2015 года опубликовано на сайте Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе уволил директора «Укрэкоресурсы» Ару Сафаряна.

В марте текущего года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что Кабмин отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует работу государственного предприятия «Укрэкоресурсы», имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране. Такое решение было принято в связи с тем, что в деятельности данного госпредприятия присутствуют коррупционные схемы.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины поддержало инициативу Минэкономразвития о ликвидации монополии госкомпании «Укрэкоресурсы» в области утилизации вторсырья.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрэкоресурсы" ранее являлось единственным законным (постановление № 915 от 26.07.2001 года «О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья») субъектом хозяйственной деятельности, который обеспечивает организацию системы сбора, заготовки и утилизации использованной тары, упаковочных материалов и отходов как вторичного сырья.