Украинская компания выкупает у россиян 23% одной из крупнейших бирж в стране

Инвестиционная группа «Универ» 16 ноября подписала с Московской биржей соглашение, по которому российская сторона продает ей 23% акций Украинской биржи, сообщил УНИАН управляющий директор «Универа» Алексей Сухоруков.

При этом цена покупки пакета акций не разглашается.

«Мы выкупаем 23% акций», - сказал Сухоруков.

В свою очередь президент инвестиционной группы Тарас Козак сообщил, что сделка будет закрыта после получения разрешения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на приобретение существенной доли биржи.

«Теперь регулятор должен одобрить сделку. После этого мы предложим существенную долю в капитале биржи всем участникам рынка, а также будем готовы к открытому диалогу с государством, иностранными институциональными и стратегическими инвесторами. … Мы заинтересованы в том, чтобы биржа имела максимальный freefloat (свободное обращение акций – УНИАН). Со временем я не исключаю и проведение SPO (вторичное публичное размещение акций – УНИАН)», – цитирует Козака пресс-служба.

Также в «Универе» добавили, что продавец озвучил требование оплаты акций в свободно конвертируемой валюте. Действующее законодательство не разрешает этого украинским юридическим лицам, поэтому покупателем по сделке выступила иностранная SPV (компания специального назначения).

«Теперь самая передовая фондовая биржа страны сохранит лицензию и продолжит развитие регулируемого финансового рынка Украины», – резюмировал Козак.

Как сообщал УНИАН, две украинские инвестиционные компании – «Драгон Капитал» и «Универ» – планировали выкупить у Московской биржи 43,08% акций Украинской биржи.

Наблюдательный совет Московской биржи в сентябре принял решение продать украинские активы компании.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» могла аннулировать лицензию Украинской биржи на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке в случае сохранения существенного влияния на нее резидента России, которая в Украине признана агрессором.