Индекс Украинской биржи опустился до 5-летнего минимума

Индекс одной из крупнейших фондовых бирж в стране - Украинской биржи - во вторник, 17 ноября, по состоянию на 11:56 снизился на 4,48% по сравнению с уровнем закрытия торгов 16 ноября – до 685,58 пунктов, что является самым низким значением за последние 5 лет, сообщается на сайте биржи.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в комментарии УНИАН высказал мнение, что причиной снижения индекса является превалирование предложения над спросом.

«Продавцов больше, чем покупателей», - отметил он.

Кроме того, по словам Фурсы, небольшие объемы торгов на бирже позволяют даже некрупному продавцу ценных бумаг негативно влиять на индекс при фиксации прибыли.

В свою очередь заместитель директора инвестиционной группы "Универ" по операционным вопросам Михаил Сущек считает, что подобная негативная динамика будет продолжаться в ближайшее время из-за обострения ситуация на востоке Украины.

«Динамика тренда - однозначная, к сожалению. И даже позитивная новость о покупке акций УБ никак не повлияла. А вот обострение на Донбассе играет намного сильнее», - отметил Сущек.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи с 2 по 6 ноября снизился на 3,53% - до 765,17 пункта.

Общий объем торгов на Украинской бирже за период с 2 по 6 ноября снизился более чем в 2 раза и составил 67,6 млн грн, а общее количество сделок уменьшилось на 15,23% и составило 2895.

Инвестиционная группа «Универ» 16 ноября подписала с Московской биржей соглашение, по которому российская сторона продает ей 23% акций Украинской биржи.