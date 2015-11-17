Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах с начала года сократился вдвое

Общий объем торгов ценными бумагами на отечественных фондовых биржах за январь-октябрь 2015 года упал на 53,4% - до 244,8 млрд грн с 524,8 млрд грн за аналогичный период 2014 года, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Объем торгов государственными облигациями за десять месяцев текущего года составил 88% от общего объема торгов ценными бумагами. При этом сумма контрактов за этот период снизилась на 54,5% по сравнению с январем-октябрем 2014 года – до 215,4 млрд грн.

Объем торгов акциями за десять месяцев снизился более чем в 3,5 раза – до 5,2 млрд грн с 19,2 млрд грн за аналогичный период 2014 года.

Объем выпуска ценных бумаг, зарегистрированных комиссией, за отчетный период составил 82,6 млрд грн, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем зарегистрированных выпусков акций за десять месяцев 2015 года снизился на 51,3% – до 58,2 млрд грн по сравнению с январем-октябрем 2014 года.

Читайте такжеУкраинская компания выкупает у россиян 23% одной из крупнейших бирж в стране

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на отечественных фондовых биржах за январь-сентябрь 2015 года упал на 49,2% - до 236,6 млрд грн с 465,5 млрд грн за аналогичный период 2014 года.

Объем торгов государственными облигациями за три квартала 2015 года составил 88,5% от общего объема торгов ценными бумагами. При этом сумма контрактов за этот период снизилась на 49,5% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года – до 209,5 млрд грн.

Объем торгов акциями за три квартала 2015 года снизился почти в 3 раза – до 4,9 млрд грн с 14,6 млрд грн в аналогичном периоде 2014 года.