Еще одна киевская компания покупает у россиян 20% акций Украинской биржи

Инвестиционная компания «Драгон Капитал» подписала соглашение с Московской биржей о выкупе у российской стороны 20% акций Украинской биржи, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на руководителя Томаша Фиала.

«Нами было принято решение об участии в покупке, и одна из компаний группы подписала предварительный договор купли-продажи пакета акций в размере около 20%. В ближайшее время в НКЦБФР будет подан пакет документов для согласования приобретения существенного участия «Драгон Капитал» в УБ, а также будут поданы уведомления в соответствии с законом об акционерных обществах», - цитирует пресс-служба Фиала.

При этом в компании отметили, что покупка акций биржи не является коммерческим проектом.

«Наша цель – сохранить УБ как одного из ведущих организаторов торговли на украинском фондовом рынке», - добавил руководитель инвесткомпании.

Также Фиала намерен разделить участие в Украинской бирже с другими участниками рынка и надеется на участие государства как акционера в процессе управления биржей.

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Как сообщал УНИАН, инвестиционная группа «Универ» 16 ноября подписала с Московской биржей соглашение, по которому российская сторона продает ей 23% акций Украинской биржи.

Президент инвестиционной группы Тарас Козак сообщил, что сделка будет закрыта после получения разрешения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на приобретение существенной доли биржи.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» могла аннулировать лицензию Украинской биржи на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке в случае сохранения существенного влияния на нее резидента России, которая в Украине признана агрессором.