Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию Украинской биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию Украинской биржи на проведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг из-за присутствия в ней капитала Московской биржи, которая является резидентом страны агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Аннулировали лицензию Украинской биржи по закону о лицензировании из-за наличия агрессора в капитале", - отметили в пресс-службе.

В регуляторе сообщили, что решение об аннулировании лицензии вступает в силу через 30 календарных дней.

"Мы имели подтверждение серьёзных намерений потенциальных покупателей акций Украинской биржи, мы дали им возможность сделать дальнейшие шаги, но не увидели прогресса. Сейчас ситуация на фондовом рынке развивается в направлении перезагрузки системы и приведения рынка капитала в соответствие с международными стандартами", - цитирует пресс-служба главу регулятора Тимура Хромаева.

Читайте такжеНацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию ПФТС

Как сообщал УНИАН, украинские инвестиционные компании "Универ" и "Драгон Капитал" 16 ноября подписали с Московской биржей соглашение, по которому российская сторона продает им 23% и 20% акций Украинской биржи соответственно.

Президент инвестиционной группы Тарас Козак сообщил, что сделка с «Универом» будет закрыта после получения разрешения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на приобретение существенной доли биржи.

Во вторник, 17 ноября, "Универ" подал заявку в НКЦБФР на одобрение покупки акций Украинской биржи у ее мажоритарного акционера Московской биржи.

В этот же день руководитель "Драгон Капитал" заявил о приостановке процесса покупки акций биржи в связи с неоднозначным восприятием этой сделки со стороны участников рынка.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" ранее сообщала о возможности аннулировать лицензию Украинской биржи на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке в случае сохранения существенного влияния на нее резидента России, которая в Украине признана агрессором.