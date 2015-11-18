Государственный УБРР хотят продать за 119 миллионов
Фонд госимущества начнет продажу «Украинского банка реконструкции и развития» на следующей неделе
Фонд государственного имущества Украины намерен на следующей неделе опубликовать объявление о продаже государственного пакета акций «Украинского банка реконструкции и развития» и обнародовать требования к покупателю.
Как сообщается на сайте ФГИУ, согласно независимой оценке, стоимость госпакета акций, составляющего 99,9945% уставного капитала банка, составит 118,902 млн грн.
По информации фонда, приватизация акций будет осуществляться на аукционе за денежные средства.
Читайте такжеВ Украине может появиться Кодекс приватизации - инициатива Фонда госимущества
Ссылаясь на нормы банковского законодательства, Фонд госимущества подчеркивает, что потенциальный покупатель существенной доли акций в банке обязан сообщить о своих намерениях банку и Национальному банку Украины за три месяца до покупки.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины передало пакет акций находящегося в его собственности «Украинского банка реконструкции и развития» Фонду государственного имущества в августе.
Ранее Кабинет министров анонсировал продажу банка во второй половине этого года.
«Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) был создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк входит в группу небольших финучреждений по объему активов.