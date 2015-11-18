Назарбаев выдвинул ультиматум олигархам: обязал "ответить народу Казахстана за богатство"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал богатых людей страны вложить деньги в государство посредством принятия участия в приватизации и легализации - «ответить перед народом за богатство», передает Nur.kz.

Назарбаев на расширенном заседании правительства поручил правительству утвердить приоритетный перечень объектов приватизации, включающий 65 наиболее крупных предприятий в республиканской собственности, а также 182 дочерних организаций фонда «Самрук Казына» и приступить к его немедленной реализации.

Читайте такжеНазарбаев констатирует: наступает настоящий кризис, более сильный, чем в 2007-2009 годах Он отметил, что итоги легализации пока остаются скромными — с начала объявления легализовано имущества всего на 388 миллиардов тенге.

«В связи с этим я обращаюсь к нашим богатым людям, которые показывают себя богатыми в глянцевых журналах. Государство за эти годы дало вам возможность стать такими богатыми. Поэтому я обращаюсь, во-первых, чтобы они приняли участие в легализации, во-вторых, в приватизации крупных объектов», — сказал он.

По словам Назарбаева, очень важно, чтобы в приватизации участвовали наши казахстанские компании.

«Это будет хорошим ответом народу за ваше богатство, которое страна вам позволила (заработать). Я об этом хочу (провести) отдельный разговор с нашими людьми, которые имеют такую возможность. Причем мы говорим: это ваши деньги, ваши объекты, просто они будут вложены здесь, в Казахстан», — заключил президент.

Он также отметил, что казахстанцы и правительство «научились жить на широкую ногу». Президент Казахстана предложил в случае необходимости сократить государственные расходы более чем на 1,5 триллиона тенге в бюджете на 2016-2018 годы.