Киевский "Президент-отель" оценили в 330 миллионов гривень

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил экспертную оценку выставляемого на приватизацию 100% госпакета акций «Президент-отеля», расположенного в Киеве, по которой его стоимость составляет 330,1 млн грн, сообщила пресс-служба фонда.

«Соответствующее объявление о выставлении на продажу пакета акций будет опубликовано на следующей неделе. Также будут объявлены требования к покупателю и инвестиционные обязательства», - сообщила пресс-служба ФГИУ.

В сообщении указано, что приватизация данного пакета акций будет осуществляться на аукционе в соответствии с порядком проведения подготовки и продажи акций, которые принадлежат государству.

Как сообщал УНИАН, в августе глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что фонд планирует получить от продажи «Президент-отеля» и ТЭЦ в 2015 году около 1 млрд грн. При этом в октябре фонд перенес приватизацию ТЭЦ на 2016 год.

Фонд госимущества ожидает выручить от приватизации в 2016 году порядка 30 млрд грн при условии принятия парламентом необходимой законодательной базы.

Справка УНИАН. «Президент-отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист») построен в Киеве в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах. Отель в I полугодии 2015 года увеличил чистую прибыль на 59,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,4 млн грн.

Ранее «Президент-отель» находился в аренде у близкой к экс-президенту Виктору Януковичу бизнес-группы Бориса Кауфмана и Александра Грановского.