Фонд Сороса впервые инвестировал в Украину

Фонд Джорджа Сороса покупает долю Ciklum у инвестиционной компании Horizon Capital. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член совета директоров Ciklum Андрей Колодюк.

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При этом цена сделки и объем выкупленных акций не разглашаются.

«Джордж Сорос впервые проинвестировал в Украину и сделал это в IT», - написал он.

Пресс-секретарь Soros Fund Management Майкл Вашон отметил, что частные инвестиции фонда помогут закрепить успехи отечественных IT-компаний.

«Частные инвестиции, особенно из Европы и Северной Америки, помогают закрепить успехи, которых украинские реформаторы достигли за последний год. Мы рады сотрудничать с Ciklum и сделать свой вклад в развитие того, что Джордж Сорос называет «Новой Украиной», - цитирует пресс-служба Вашона.

Как сообщал УНИАН, Инвестиционный фонд Ukrainian Redevelopment Fund, который работает в интересах американского финансиста Джорджа Сороса, станет инвестором фонда прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund, который будет работать под управлением украинской компании «Драгон Капитал».

В марте Сорос заявил, что он готов инвестировать в экономику Украины до 1 млрд долл. при условии, что западные страны также начнут инвестировать в нашу страну.

Справка УНИАН. Ciklum является одной из ведущих компаний по разработке программного обеспечения для крупных международных и быстрорастущих компаний. Офисы Ciklum есть в Украине, Беларуси, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Пакистане, Израиле.

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Ukrainian Redevelopment Fund - частная инвестиционная структура, которая фокусируется на особых ситуациях и прямых инвестициях в Украине, а также компаниях со значительной операционной деятельностью в Украине. URF стремится осуществлять целевые инвестиции, которые могут способствовать экономическому и социальному развитию Украины. Основной инвестиционный партнер URF — это Soros Fund Management, частный инвестиционный советник ряда частных инвестиционных фондов, управляемых исключительно в интересах Сороса.