Фонд госимущества хочет увеличить период проведения приватизационных конкурсов

«В действующей программе конкурсы по продаже пакетов акций предприятий группы Г (стратегические) должны продолжаться не менее 30 дней, но не больше 45. Фонд предлагает проводить конкурсы не менее 45 дней, но не больше 90. Изменения касаются только группы Г», - отметила пресс-служба.

Также в ФГИУ сообщили, что по другим объектам госсобственности закон о проведении приватизации устанавливает срок на проведение конкурса не менее 20 дней.

В фонде добавили, что такое изменение повысит прозрачность приватизации, так как даст возможность более качественно подготовить предприятие к приватизации, а также презентовать его всем инвесторам. Их может быть много, поэтому может понадобиться больше времени для ознакомления с объектом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в октябре продлил до 31 июля 2016 года сроки приватизации государственных активов группы Г, ранее запланированных к продаже до конца 2015 года. Как отмечается в постановлении правительства №819, речь шла о продаже 99,5% Одесского припортового завода, 78% акций госхолдинга "Центрэнерго", 99,9% предприятия "Сумыхимпрома", а также 65% «Харьковоблэнерго», 60% «Запорожьеоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», а также 50% «Тернопольоблэнерго».

Вышеперечисленные компании должны были быть выставлены на продажу вплоть до декабря 2015 года. Однако летом текущего года правительство приняло решение изменить подходы к приватизации, чтобы сделать торги прозрачными и интересными для иностранных инвесторов.

Как отмечал глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, принятие необходимой законодательной базы, а также использование практики привлечения советников позволит провести в 2016 году масштабную приватизацию и получить в бюджет не менее 30 млрд грн.