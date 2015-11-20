Госпредприятия надо не переподчинять, а приватизировать - Алексей Павленко

Он подчеркнул: «Приватизация – единственная возможная судьба практически всех государственных активов в АПК. Любая другая схема существования госпредприятий – рассадник коррупции, и это должен понимать каждый».

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«Речь идет о непосредственной приватизации. Данные активы нужно передать в рыночные условия, чтобы они доказали свое право на дальнейшее существование. В то же время, любые попытки изменить руководителей тех или иных госпредприятий, передать их в управление другим ведомствам или определить им новые ведомства, ответственные за приватизацию, вызывают в обществе вопросы и порождают коррупционные схемы. Недопустимо приватизацию заменять ее имитацией», - подчеркнул Министр.

По его словам, он неоднократно заявлял о готовности Минагрополитики передать все предприятия для приватизации уже в 2015 году.

Вместе с тем, Георги Вашадзе, соучредитель Фонда инноваций и развития (Грузия) отметил: «Сегодня мы наблюдаем, что для украинского Правительства вопросы приватизации, к сожалению, не являются приоритетными, ни приватизация, ни предприватизационная подготовка сегодня не ведутся должным образом. А попытки заменить одно министерство, которое отвечает за приватизацию госпредприятий, другим не ускоряют процесс, а лишь усложняет его».

Алексей Павленко сообщил, что Минагрополитики уже завершило подготовку к передаче в приватизации до передачи 30 предприятий, 8 из которых, еще несколько месяцев назад были переданы Фонду госимущества.

«Как и ранее, я подтверждаю готовность передать все аграрные ГП на приватизацию. Не для изменения механизма управления, а именно на приватизацию. При этом важно, чтобы все эти процессы проходили под постоянным контролем общественности. Именно с этой целью совместно с грузинскими коллегами, инициаторами системы электронных госзакупок ProZorro, и активистами ОО «AgroReforms.UA» мы создали публичный сайт – «ІnvestinAgro».

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Кроме того, сегодня Минагрополитики передало и подготовило для приватизации предприятий больше, чем все остальные ведомства вместе», - отметил Алексей Павленко.

Как отметили в Фонде госимущества, на сегодняшний день по 8 аграрным ГП из списка приватизации переданы функции управления имуществом, в отношении 2 объектов - идет приватизационная подготовка, а в отношении 18 - разработаны проекты распоряжений КМУ. Кроме того, 17 объектов собираются ликвидировать по предложению Минагрополитики относительно еще 17 объектов ведется работа по подготовке к приватизации.