Nike выкупит свои акции на $12 миллиардов
Реализация программы, которая рассчитана на четыре года, начнется после завершения предыдущего раунда buy back на $8 млрд.
Производитель спортивных товаров Nike объявила о проведении программы обратного выкупа своих акций на сумму $12 млрд.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании, пишет Slon.ru.
Реализация программы, которая рассчитана на четыре года, начнется после завершения предыдущего раунда buy back на $8 млрд. Ожидается, что текущая программа выкупа бумаг закончится в мае 2016 года.
Кроме того, Nike решила провести сплит акций классов А и В. Он будет проведен 23 декабря путем выплат дивидендов в форме акций.
После сообщения о buy back ценные бумаги Nike в начале торгов во Франкфурте подорожали на 4,8%, отмечает Bloomberg. К середине дня котировки компании росли на 3,9%.
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С начала года акции Nike выросли в цене более чем на 30%. В октябре производитель сообщил, что рассчитывает к 2020 году нарастить годовые продажи на 60% до $50 млрд.