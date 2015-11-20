Саакашвили дестабилизирует работу Одесского припортового завода - руководство ОПЗ

Глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили дестабилизирует работу Одесского припортового завода и вливает в информационное пространство заведомо неправдивую информацию, заявляет первый заместитель директора АО "ОПЗ" Николай Щуриков.

"Некомпетентность и скандальный нрав губернатора могут стать причиной снижения стоимости АО "ОПЗ" при приватизации и нарушения производственных связей завода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что громкие заявления Михаила Саакашвили о наличии в АО "ОПЗ" коррупционных схем и договоров, которые якобы наносят предприятию убытки, являются безосновательными и надуманными.

По словам Щурикова, это подтверждают показатели АО "ОПЗ" за последние 9 месяцев 2015 года.

"Производственные мощности полностью загружены, чего не было на протяжении последних лет. Уплачено налогов, отчислений, сборов и платежей в бюджеты всех уровней и целевые фонды в сумме 268 миллионов гривень. Нет задолженности по зарплате и по всем другим платежам. Досрочно погашен 5-ти миллиардный кредит "Ощадбанка. Размер чистой прибыли завода составил 205 миллионов гривень, в то время как за аналогичный период 2014 года предприятие имело убыток в размере 243 миллиона гривень", - подчеркнул он.

По мнению первого замдиректора предприятия, указанное выше говорит об эффективной работе руководства АО "ОПЗ", а Саакашвили выступает рупором тех, кто хочет захватить прибыльное предприятие и поставить туда своего руководителя.

"К сожалению, губернатор Одесской области, за время "правления" пока ничего не создал, но шаги к разрушению уже отчётливо видны. Мы будем отстаивать интересы предприятия и наших рабочих и не дадим разрушить то, что создано руками сотен людей", - подчеркнул Николай Щуриков.

Кроме того, он отметил, что настаивает на проведении полной проверки финансовой и хозяйственной деятельности АО "ОПЗ" любыми уполномоченными органами.

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"Главное, чтобы они проводились независимыми и незаангажированными специалистами. Чтобы проверяющие дали фактическую и юридически обоснованную картину деятельности завода, а не выполняли чей-то заказ и не подгоняли результат под чьи-то интересы. Нам скрывать нечего", - резюмировал первый замдиректора ОПЗ.