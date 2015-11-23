Абромавичус рассчитывает продать Одесский припортовый завод в марте

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус рассчитывает на продажу Одесского припортового завода (ОПЗ) в марте 2016 года в случае, если Верховная Рада примет законопроект о внесении изменений в приватизационный процесс, сообщил министр на пресс-конференции.

«В марте месяце я рассчитываю, что Одесский припортовый завод будет продан (в случае принятия законопроекта о внесении изменений в приватизацию – УНИАН)», - сказал он.

При этом Абромавичус отметил, что в случае непринятия законопроекта 2319а о внесении поправок в приватизационный процесс дата продажи ОПЗ будет отодвигаться.

Также министр подчеркнул, что денежная составляющая приватизации не является решающим моментом.

«Я считаю, что на этом этапе важной является не денежная составляющая, а профессиональная продажа, чтобы привлечь западные инвестиции с новыми технологиями, создать новые рабочие места», - добавил он.

В свою очередь глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус отметил, что на ОПЗ уже два месяца работают советники по его приватизации.

«Инвестиционный банк работает, Ernst & Young работает, Baker & McKenzie работает. Уже в конце этой неделе они будут презентовать результаты об анализе объекта, о предложениях по времени проведении приватизации, круге инвесторов, возможной оценки предприятия», - сообщил он.

Также Билоус отметил, что после продажи Одесского припортового завода ФГИУ планирует продать государственные пакеты акций 6 облэнерго, затем пакет акций «Центрэнерго» и 4 ТЭЦ.

«Эти объекты определены как приоритет», - добавил глава фонда.

Как сообщал УНИАН, ранее завод был включен в перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2015 году. Однако в связи с внесением изменений в приватизационный процесс и принятием соответствующего законопроекта приватизация Одесского припортового завода была запланирована на январь-февраль 2016 года.

Депутаты в ходе сигнального голосования 12 ноября 2015 года не поддержали данный законопроект. На следующий день, 13 ноября, Абромавичус призвал парламентариев поддержать внесения в приватизацию, которые позволят отменить обязательную норму о продаже 5-10% акций стратегический госкомпаний на биржах. По его словам, это, в свою очередь, будет способствовать началу прозрачной приватизации.

Глава ФГИУ Игорь Билоус в октябре сообщил, что советником по приватизации Одесского припортового завода стал международный швейцарский банк UBS. По мнению управляющего партнера Международной юридической компании «Baker&McKenzie» Сергея Пионтковского, советник по приватизации ОПЗ должен повысить его инвестиционную привлекательность для получения максимальной суммы при продаже завода.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.