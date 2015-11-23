Приватизация-2015: вместо ожидаемых 17 миллиардов пока получили 137 миллионов

Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) «Ведомости приватизации».

В январе-октябре ФГИУ через фондовые биржи выставил 80 пакетов акций 47 акционерных обществ общей номинальной стоимостью 1,04 млрд грн.

При этом за указанный период на биржах фонд продал 6 пакетов акций за 101 млн грн: 3 пакета Ильичевского судоремонтного завода, по одному пакету акций Войтовецкого предприятия по племенному делу в животноводстве, а также компаний «Фермент» и «Днепрометробуд».

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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-августа составили 126,8 млн грн.

В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планировалось получить 17 млрд грн.

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При этом глава фонда Игорь Билоус сообщил, что ФГИУ в 2015 году не выполнит план по наполнению бюджета от приватизации государственных предприятий.

По словам главы фонда, от приватизации в 2015 году планируется получить 1 млрд грн за счет продажи «Президент-отеля» и ряда ТЭЦ.