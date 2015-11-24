Депутаты вновь не смогли принять закон, который даст старт большой приватизации

Депутаты Верховной Рады в ходе сигнального голосования не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сигнального голосования законопроект о внесении изменений в приватизационный процесс поддержали 189 депутатов при 226 необходимых.

Также данный законопроект предусматривает привлечение советников по приватизации крупных объектов госсобственности.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2015 года депутаты также не поддержали в ходе сигнального голосования данный законопроект. На следующий день, 13 ноября, глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус призвал парламентариев поддержать внесение изменений в процесс приватизации, которые позволят отменить обязательную норму о продаже 5-10% акций стратегический госкомпаний на биржах. По его словам, это, в свою очередь, будет способствовать началу прозрачной приватизации.

Также министр отметил, что от принятия этого закона зависит дата начала продажи госпакета акций одного из крупнейших производителей химической продукции Одесского припортового завода. По его словам, в случае непринятия законопроекта, дата продажи ОПЗ, 6 облэнерго, «Центрэнерго» и ряда ТЭЦ будет переноситься.

Читайте такжеСтарт большой приватизации в Украине зависит только от парламента - глава ФГИУ

В начале июня Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект об отмене нормы по обязательной продаже 5-10% акций объектов приватизации через украинские биржи. Кроме того, парламент не поддержал правительственный законопроект о привлечении советников к процессу приватизации для повышения его эффективности.