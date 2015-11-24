Российский рубль и фондовый рынок упали на фоне сообщений о сбитом бомбардировщике Су-24

Курс доллара к рублю, потерявший в ходе утренних торгов на Московской бирже более 40 коп., резко вырос после появления новостей о гибели в районе сирийско-турецкой границы российского бомбардировщика Су-24. На максимуме стоимость доллара превысила уровень закрытия вчерашних торгов и приблизилась к 66 руб.

Одновременно с этим также снижавшийся утром курс евро поднялся выше 70 руб., достигнув на максимуме отметки 70,3 руб., что на 0,47% выше уровня закрытия вчерашних торгов, пишет РБК.

Наряду с курсом рубля снизились и котировки акций российских компаний, что привело к падению основных фондовых индексов Московской биржи. Индекс ММВБ, находившийся утром в зеленой зоне, опустился до 1832,63 пункта, что на 1,95% ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Индекс РТС, который в ходе утренних торгов также шел вверх, упал до 876,6 пункта, что на 2,33% ниже вчерашнего закрытия.

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Министерство обороны Турции сегодня сообщило, что неизвестный самолет 10 раз в течение пяти минут нарушил воздушное пространство Турции и после нескольких предупреждений был сбит истребителями F-16.

Российское военное ведомство признало потерю в Сирии бомбардировщика Су-24, сообщив, что самолет, предположительно. был сбит с земли.