Мировые фондовые индексы упали из-за опасений конфронтации между Турцией и Россией

На мировых рынках отмечено снижение после сообщений о том, что турецкие истребители сбили у границы с Сирией самолет, который оказался российским, пишет The Wall Street Journal.

Турецкий фондовый индекс BIST 100 упал на 1,8% до минимального значения с начала месяца после сообщения об инциденте, но затем чуть отыграл снижение, сообщает Financial Times. Турецкая лира ослабла на 0,9% по отношению к доллару.

Российские индексы также отреагировали негативно. ММВБ опустился на 1,95%, а РТС — на 2,8%. Биржевой курс доллара вырос на 0,69% до 66,319 руб, а евро поднялся на 0,87% до 70,574, передает РБК.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,4%. Спад возглавили туристические компании, уже находившиеся под давлением после недавних терактов в Париже, отмечает WSJ. Кроме того, по данным издания, на 3% упали акции авиакомпаний easyJet, Lufthansa и консорциума International Airlines Group.

Вместе с тем новость об инциденте на турецко-сирийской границе привела к росту цен на нефть, которая подорожала на 1,12% до $45,33/барр.

«Вы видите, что привело к потрясениям на рынках. На Ближнем Востоке уже достаточно напряженности, и это дополнительный источник, который мы не хотим видеть», — сказал WSJ старший аналитик по инвестициям в Russell Investments Ваутер Стюркенбоом.

«Подобные события заставляют рынок несколько нервничать», — пояснил FT аналитик по макроэкономике и валюте в UBP Кун Чоу. «Пока не появятся признаки эскалации, инвесторы будут стараться не обращать внимания на подобные стычки», — добавил он.

Утром 24 сентября турецкие военные распространили заявление о том, что истребители ВВС Турции сбили на границе с Сирией неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

В сообщении Минобороны России говорится, что у границы с Турцией огнем с земли был сбит российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Турецкие СМИ сообщили, что двум пилотам сбитого самолета удалось катапультироваться. Позднее сирийские повстанцы опубликовали видеозапись с предположительно российским пилотом, погибшим при приземлении.