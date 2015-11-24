Речь Путина о сбитом Су-24 обвалила фондовый рынок России

Фондовый рынок России ускорил падение после речи президента России Владимира Путина на встрече с королем Иордании Абдаллой II, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов.

"На 16:11 мск индекс ММВБ упал на 2,9% и составил 1813,9 пункта", - говорится в сообщении.

Индекс РТС падал на 3,65%, до 864,81 пункта.

Рубль также оказался под давлением. Доллар снова превысил 66 рублей, а евро — 70 рублей.

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В частности, курс доллара вырос на 75 копеек, до 66,095 рубля.

Курс евро укрепился на 1,06 рубля, до 70,437 рубля.

Владимир Путин ранее обвинил Турцию в пособничестве террористам, а инцидент с российским Су-24 Путин назвал ударом в спину.

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