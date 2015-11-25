НКЦБФР должна иметь полномочия бороться с мошенничеством на фондовом рынке – глава Международной организации регуляторов фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) должна иметь полномочия эффективно предотвращать и бороться с мошенничеством на рынке ценных бумаг, сказал журналистам генеральный секретарь Международной организации регуляторов фондового рынка (IOSCO) Дэвид Райт.

"В Украине должен быть сильный регулятор ... который работает в интересах общества. Все должны быть уверены, что лица, которые занимаются серьезными нарушениями на фондовом рынке, в результате (действий комиссии – УНИАН) попадут только в одно место – тюрьму", - отметил он.

Райт сообщил, что на состоявшейся ранее на текущей неделе встрече с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком обсудил усиление полномочий НКЦБФР, позволяющее присоединиться к Меморандуму о взаимопонимании IOSCO.

"Приобретение комиссией сильных полномочий позволит ей присоединиться к нашему меморандуму", - сказал он.

По словам Райта, данный меморандум даст возможность комиссии полноценно обмениваться информацией с иностранными регуляторами и оперативно реагировать на мошенничество на рынке ценных бумаг.

Читайте такжеМанипулирование на фондовом рынке: Нацкомиссия открыла 93 дела

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь IOSCO посетил Украину 23-24 ноября с рабочим визитом. В ходе визита были проведены встречи с президентом Украины, премьер-министром и членами Нацкомиссии по ценным бумагам.

В комиссии в октябре сообщали, что присоединение Украины к Меморандуму о взаимопонимании с IOSCO позволит НКЦБФР проводить полноценные расследования правонарушений на рынке ценных бумаг.

Также присоединение к этому меморандуму позволит регулятору получать информацию с ограниченным доступом от любых физических и юридических лиц, обмениваться этой информацией с иностранными регуляторами, сотрудничать с ними при расследовании правонарушений на фондовом рынке.