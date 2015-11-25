Яценюк призвал парламент не тормозить приватизацию

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду вернуться к обсуждению законопроектов о проведении приватизации и, таким образом, разблокировать процесс продажи государственных активов. Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства.

Яценюк отметил, что рассчитывает на положительное голосование парламента по "приватизационным" законопроектам уже завтра, 26 ноября.

"В экономическом плане я хочу обратиться к парламенту – уже в 8 или 10 раз – проголосовать за пакет законов о честной и прозрачной приватизации. Государственные компании должны перестать быть кормилицами политических сил. И единственный правильный путь к управлению этими компаниями – это приватизация – на прозрачных и конкурентных условиях с привлечением иностранного инвестора, - сказал Яценюк. – Завтра, я надеюсь, Верховная Рада вернется ко всем законам по приватизации и даст возможность правительству провести честную и прозрачную приватизацию".

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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады в ходе сигнального голосования 12 и 24 ноября 2015 года не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Во вторник, 24 ноября, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус отметил, что непринятие законопроекта откладывает процесс большой приватизации, а государственные компании продолжат "кормить" олигархов.

Министр ранее отмечал, что от принятия этого закона зависит дата начала продажи госпакета акций одного из крупнейших производителей химической продукции Одесского припортового завода. По его словам, в случае непринятия законопроекта дата продажи ОПЗ, шести облэнерго, "Центрэнерго" и ряда ТЭЦ будет переноситься.

В свою очередь глава Фонда госимущества Игорь Билоус отмечал, что большая приватизация в Украине, которая должна была начаться с продажи Одесского припортового завода в первом квартале 2016 года, может быть отложена на неопределенный срок из-за непринятия Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в приватизационный процесс.