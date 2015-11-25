Глава "Укрнафты" подал набсовету компании кандидатуры 4 новых членов правления

Об этом Марк Роллинс заявил на пресс-конференции.

«Была договоренность о смене правления в две фазы. Чтобы компания эффективно продолжала работать, неправильно менять членов правления за один раз», - сказал Роллис.

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«Я должен был предложить троих, но решил превысить свои полномочия и предложил четырех. Еще двое кандидатур будут предложены до конца года», – уточнил глава «Укрнафты».

По словам Роллинса, он это сделал специально, чтобы был кворум на заседании наблюдательного совета, а компания в дальнейшем получила квалифицированный менеджмент.

С одновременным назначением четырех из шести членов правления, Роллинс предлагает внести изменения в их трудовые контракты, прописав в них должностные полномочия, оплату труда и установление дополнительных сумм денежных вознаграждений.

Роллинс также сообщил, что первоначально заседание набсовета компании должно было состояться еще 17-19 ноября, но представители НАК «Нафтогаза Украины» перенесли заседание в связи с необходимостью детально изучить предложения главы «Укрнафты»

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса.

В конце сентября 2015 года наблюдательный совет «Укрнафты» утвердил и подписал контракт с Роллинсом.

Состав правления состоит из семи членов, включая главу правления.

В начале октября «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Ранее руководство Государственной фискальной службы сообщило о наличии долга «Укрнафты» перед бюджетом в размере 9,5 млрд грн. Кроме того сообщалось, что ГФС и «Укрнафта» подписали план рассрочки погашения налоговой задолженности.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.