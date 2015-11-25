Глава "Укрнафты" подал набсовету компании кандидатуры 4 новых членов правления
Глава крупнейшей отечественной компании "Укрнафта" Марк Роллинс подал на рассмотрение наблюдательному совету компании, заседание которого намечено на четверг, 26 ноября, кандидатуры четырех новых членов правления.
Об этом Марк Роллинс заявил на пресс-конференции.
«Была договоренность о смене правления в две фазы. Чтобы компания эффективно продолжала работать, неправильно менять членов правления за один раз», - сказал Роллис.
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«Я должен был предложить троих, но решил превысить свои полномочия и предложил четырех. Еще двое кандидатур будут предложены до конца года», – уточнил глава «Укрнафты».
По словам Роллинса, он это сделал специально, чтобы был кворум на заседании наблюдательного совета, а компания в дальнейшем получила квалифицированный менеджмент.
С одновременным назначением четырех из шести членов правления, Роллинс предлагает внести изменения в их трудовые контракты, прописав в них должностные полномочия, оплату труда и установление дополнительных сумм денежных вознаграждений.
Роллинс также сообщил, что первоначально заседание набсовета компании должно было состояться еще 17-19 ноября, но представители НАК «Нафтогаза Украины» перенесли заседание в связи с необходимостью детально изучить предложения главы «Укрнафты»
Как сообщал УНИАН, 22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса.
В конце сентября 2015 года наблюдательный совет «Укрнафты» утвердил и подписал контракт с Роллинсом.
Состав правления состоит из семи членов, включая главу правления.
В начале октября «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год.
Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.
Ранее руководство Государственной фискальной службы сообщило о наличии долга «Укрнафты» перед бюджетом в размере 9,5 млрд грн. Кроме того сообщалось, что ГФС и «Укрнафта» подписали план рассрочки погашения налоговой задолженности.
Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.
Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.
Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.